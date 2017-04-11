В Росгвардии рассказали о структурах информационной борьбы и гибридных войнах

Подразделений информационного противоборства в структуре Росгвардии пока создаваться не будет, несмотря на то, что задачи такого противоборства стоят перед любой военной организацией. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил советник директора ведомства Юрий Балуевский, в 2004-2008 годах возглавлявший Генштаб Вооруженных сил.

«То, что мы с вами сегодня разговариваем, это информационное противоборство? Конечно, да. А вопрос, будет ли это специальное подразделение — время покажет. Даже наличие такой военной организации подразумевает информационное противоборство. Даже если мы ничего не будем говорить, мы своими действиями будем проводить информационное противоборство», — заявил Балуевский.

Он отметил, что в указе президента России от 5 апреля 2016 года о создании Федеральной службы войск Нацгвардии такой структуры в составе ведомства не значится, поэтому и вопрос такой не стоит.

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Балуевский напомнил о понятии «гибридной войны», получившем широкое распространение в последние годы. Он подчеркнул, что гибридной можно считать любую классическую войну в тот момент, когда в нее привнесены принципиально новые элементы. В современной ситуации он отнес к таким элементам участие в боевых действиях террористических групп и частных военных компаний, а также широкое применение информационных технологий.

«Поэтому, даже если мы не хотим быть участниками информационной войны, она будет вестись, и мы будем ее участниками», — заключил Балуевский.

Федеральная служба войск Национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Новое ведомство получило под контроль собственно войска Нацгвардии (бывшие Внутренние войска МВД), а кроме того — региональные отряды СОБР и ОМОН, ФГУП «Охрана» и Вневедомственную охрану МВД, а также Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД.

Помимо этого, в Росгвардии сосредоточены структуры лицензионно-разрешительной работы в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.