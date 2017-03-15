Росгвардия опровергла передачу ей антиэкстремистского и охранного управлений МВД

Никаких дополнительных подразделений из состава МВД в Федеральную службу войск национальной гвардии (Росгвардия) передаваться не будет. Об этом ТАСС сообщил замдиректора Росгвардии Сергей Меликов.

«Деятельность Росгвардии определена указом президента РФ и федеральным законом. Каких-либо иных полномочий, не предусмотренных данными нормативными правовыми документами, войска национальной гвардии не имеют», — сказал он.

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14 марта агентство «Росбалт» со ссылкой на информированные источники сообщило, что из состава МВД в Росгвардию передадут еще два подразделения. По словам источников, это должны быть главное управление по противодействию экстремизму и управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Росгвардия образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Новое ведомство включает войска Нацгвардии (бывшие Внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Кроме того, ему были переданы ФГУП «Охрана» и Вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД.

Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.