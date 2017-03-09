Путин предостерег от попыток создать «вторую Росгвардию» в МВД

Возможности МВД должны возрастать за счет углубления координации с Росгвардией, а не путем увеличения собственного силового компонента. Об этом, как передает «Интерфакс», на расширенной коллегии МВД заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в министерстве остались свои силовые подразделения, но задача состоит в том, чтобы сохранилось и улучшилось взаимодействие с Росгвардией, и в министерстве не наблюдалось «роста силовой составляющей».

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«Нам ни в коем случае создание вторых Внутренних войск, создание второй Росгвардии не нужно. Нужно хорошее взаимодействие, которое всегда было. Я не вижу никаких причин, чтобы были какие-то сбои. Насколько я понимаю, их и нет, рассчитываю, что так будет и дальше», — сказал Путин.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована указом президента от 5 апреля 2016 года. Новое ведомство включает войска Нацгвардии (бывшие Внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Кроме того, ему были переданы ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Также в Росгвардии сосредоточены структуры, которые вели лицензионно-разрешительную работу в части оборота оружия и оказания частных охранных услуг.

Главой Росгвардии был назначен генерал армии Виктор Золотов, на тот момент — командующий Внутренними войсками МВД, в 2000-2013 годах руководивший Службой безопасности президента в составе ФСО.

