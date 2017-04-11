Калифорнийское солнце обеспечило штат электричеством по отрицательной цене

Из-за небывалой солнечной активности и распространенности солнечных батарей, в марте 2017 года цена на электроэнергию в американском штате Калифорния опускалась ниже ноля долларов. Об этом сообщает The Independent.

Отрицательные значения были зафиксированы на крупнейшей энергетической бирже штата California Independent System Operator’s (CAISO) в начале марта — тогда уровень солнечной активности высокий, а потребление снижено. На протяжении нескольких часов солнечная энергия давала 40 процентов всего электричества, поступающего на CAISO.

Тем не менее потребители энергии в Калифорнии все равно платят за электричество среднюю цену, которая для жителей этого штата остается одной из самых высоких в стране.

Как уточняет издание, сейчас в Калифорнии из солнечного света генерируется 14 гигаватт энергии, в то время как в 2007 году этот показатель не дотягивал и до одного гигаватта.