Суд признал банкротом ретейлера Kira Plastinina

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль», управляющую торговой сетью Kira Plastinina. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает Rambler News Service.

Отмечается, что судья постановил открыть в отношении компании конкурсное производство сроком на полгода. Ходатайство о банкротстве было подано на основании первого собрания кредиторов.

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении «Кира Пластинина Стиль» процедуру наблюдения в ноябре 2016 года по заявлению физического лица, долг перед которым составлял чуть более 350 тысяч рублей. Позднее суд включил в реестр требования и других кредиторов. Как отмечает агентство, многие из них связаны с неисполнением договоров аренды помещений.

Летом прошлого года сообщалось, что сеть Kira Plastinina закроет треть магазинов, а оставшуюся часть передаст франчайзинговым партнерам для оптимизации затрат на аренду торговых площадей. В компании поясняли, что это позволит значительно сократить издержки и сосредоточиться на снабжении партнеров товарами.

Kira Plastinina — российский бренд молодежной одежды, существующий с 2007 года. Основан модельером Кирой Пластининой, дочерью российского бизнесмена Сергея Пластинина.