Авторы сериала «Остаться в живых» раскрыли альтернативную концовку

Создатели приключенческого сериала «Остаться в живых» (Lost) рассказали порталу Entertainment Weekly об альтернативной концовке, в которой ключевую роль играет вулкан, расположенный на острове. Отмечается, что от сюжета отказались из-за дороговизны его воплощения.

Один из авторов проекта Дэймон Линделоф отметил, что вулкан должен был стать тем местом, где появился Дымный монстр. Финальная сцена включала бы в себя борьбу Джека (Мэттью Фокс) и воплощения существа в образе Джона Лока (Терри О'Куинн) возле жерла извергающегося вулкана.

Линделоф подчеркнул, что руководство телеканала ABC, узнав о бюджете, необходимом для такой концовки, попросило создателей сериала закончить шоу «не обанкротив при этом компанию». По его словам, продюсеры посчитали, что следует оставить некоторые сюжетные линии без объяснений.

«А еще мы вспомнили, что в конце "Звездных войн: Мести ситхов" есть эпичная сцена борьбы Анакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби на вулканической планете. Мы поняли, что, как бы мы ни сняли нашу концовку, сцена выглядела бы как серия "Микки Мауса" рядом с этим», — добавил Линделоф.

Телесериал «Остаться в живых» выходил с 2004 по 2010 год. В нем рассказывается о пассажирах самолета, который потерпел крушение на острове в Океании. Вместо концовки с вулканом битва Джека с Джоном Локом происходит в джунглях.