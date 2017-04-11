Frederic Malle выпустил масло для тела и волос за 15 тысяч рублей

Французская парфюмерная марка Frederic Malle представила коллекцию Portrait of a Lady, в которую вошли масло для тела и волос и крем для душа. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 апреля.

Вдохновением при создании аромата для Фредерика Малля послужила туалетная вода Geranium Pour Monsieur, которой пользуются его друзья, а также воспоминания об отце. Для аромата характерно высокое содержание розы — 10 процентов (по сравнению с обычным для современных ароматов 0,1 процента).

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«Portrait of a Lady — это чувственный классический аромат. Его история восходит к мужскому аромату, над которым я работал, вспоминая об отце. У него в ванной на полке стоял флакон Eau de Botot с нотами мяты и перца. Туалетной водой Geranium Pour Monsieur пользуются мои близкие друзья, чьи отцы были похожи на моего. Это были истинные представители XX века в полосатых рубашках и идеально скроенных костюмах, жители парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре, любители высокой культуры и символы непреходящей элегантности. Мне хотелось подобрать женский вариант этого аромата», — пояснил глава бренда.

Цена на масло для тела и волос в России составит около 15 тысяч рублей, на крем для душа — около 5 тысяч рублей.

Нишевая марка Editions de Parfums Frédéric Malle производит парюмерию, в настоящее время принадлежит компании Estée Lauder.

