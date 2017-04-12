Шарлиз Терон стала шпионом времен холодной войны в трейлере «Взрывной блондинки»

В сети появился новый трейлер боевика «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон в главной роли. Проморолик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures.

Сюжет фильма разворачивается в Берлине времен холодной войны. Агент MI6 под прикрытием (Терон) отправляется в восточную часть города, чтобы расследовать убийство своего коллеги.

Режиссером ленты выступил Дэвид Литч («V значит вендетта», «Джон Уик» и «Джон Уик 2»). Во «Взрывной блондинке» также сыграли Джеймс Макэвой, София Бутелла, Билл Скарсгард и Джон Гудман.

Российская премьера намечена на 3 августа.