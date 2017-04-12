Шварценеггер подбросил дочь на обед в армейском Hummer

Американский актер Арнольд Шварценеггер приехал на армейском Hummer за дочерью, чтобы отвезти ее на обед в ресторан. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает The Telegraph.

По его информации, актер заехал за 27-летней Катариной, а уже в ресторане они встретились с его второй дочерью, 25-летней Кристиной. При этом во время поездки Шварценеггер держал во рту сигарету. Фотографии, опубликованные изданием, были сделаны в лос-анджелесском районе Венеция.

Отмечается, что актер большой фанат Hummer. Он был владельцем семи автомобилей этой марки, но отказался от шести из них во время губернаторского срока. При этом седьмую машину он перевел на топливо на основе растительного масла.

Шварценеггер наиболее известен по главной роли в научно-фантастической франшизе «Терминатор». В апреле он опроверг слухи о том, больше не будет сниматься в фильмах серии.

Hummer — ребрендинговое название для гражданского автомобиля, созданного на базе американского армейского внедорожника HMMWV.