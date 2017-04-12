Названо лучшее время для занятий математикой

Ученые Лондонского университета (Великобритания) назвали оптимальное время суток, подходящее для занятий математикой. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты полагают, что решать математические задачи лучше всего до обеда. С другой стороны, заниматься историей оптимально во второй половине дня.

Материалы по теме Интеллект по наследству Как гены и среда влияют на уровень интеллекта

К подобным выводам ученые пришли, проанализировав статистику школьной успеваемости в зависимости от того, в какое время ученики в классе изучают тот или иной предмет. Оценки по математике у учеников оказались высокими тогда, когда предмет был в первой половине дня, а по истории — во второй.

Наблюдения британских ученых проводились в одной из болгарских школ и длились в течение девяти лет. Специалисты полагают, что их исследование окажется полезным при составлении школьных и вузовских расписаний занятий.