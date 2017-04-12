Минздрав предложил безработных и самозанятых лишить бесплатных полисов ОМС

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования намерены лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян. Как пишет газета «Известия», это следует из доклада Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год».

В Минздраве отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. Сейчас в соответствии с законодательством страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. При этом есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров, — они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят.

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Сейчас в ОМС застрахованы 146,5 миллиона человек. Из них, по различным экспертным оценкам, не платят взносы в социальные фонды порядка 8–12 миллиона граждан.

Как пояснил бывший глава фонда ОМС Владимир Гришин, хотя самозанятым и безработным не будет полагаться бесплатный медицинский полис, но права на получение их не лишат, а предложат приобрести его за 20 тысяч рублей.

В докладе Минздрава сообщается, что проект федерального закона «уже разработан». Между тем в Госдуме заявили, что не поддерживают эту инициативу, которая противоречит статье 41 Конституции об охране здоровья и праве на медицинскую помощь.

В сентябре прошлого года вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство обсуждает законопроект о введении сбора для трудоспособных граждан, не зарегистрированных на работе официально.

В октябре 2016 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что сбор с безработных, но трудоспособных граждан (так называемый налог на тунеядцев), можно установить в размере 20 тысяч рублей в год. Глава Минфина Антон Силуанов поддержал эту идею.