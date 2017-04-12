Госдума отклонила лежавший на ее рассмотрении более 20 лет законопроект

Госдумы отклонила законопроект, регулирующий гражданско-правовую ответственность за причинение ядерного вреда, который был внесен на ее рассмотрение в 1996 году. Соответствующее решение депутаты приняли на пленарном заседании в среду, 12 апреля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Зампред комитета по финансовому рынку Юрий Олейников отметил, что законопроект «О гражданско-правовой ответственности за причинение ядерного вреда и ее финансовом обеспечении» с момента его принятия в первом чтении в 1998 году утратил актуальность. За его отклонение проголосовали 333 парламентария.
Документ разработали во время работы Госдумы второго созыва Владимир Тетельмин, Владимир Костюткин и еще трое депутатов. Ни одного из них в действующем седьмом созыве нет.
«В России в настоящее время отсутствуют специальные нормы, регламентирующие ответственность за ядерный вред, а также финансовый и страховой механизм, обеспечивающие возмещение», — говорится в пояснительной записке. Нормы, которые предлагали парламентарии, за эти годы были прописаны в законе «Об использовании атомной энергии», отмечает «Парламентская газета».
14 марта вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что фракциям нижней палаты парламента, заксобраниям в регионах и правительству рекомендовано за два месяца проанализировать внесенные ранее законопроекты и отозвать те, которые потеряли актуальность.
После думских выборов, прошедших в сентябре 2016 года, отмечалось, что на рассмотрение Госдумы седьмого созыва от предыдущего осталось более 2100 законопроектов.