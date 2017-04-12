РПЦ окрестила пошлятиной серию люксовых iPhone7 с православной символикой

Русская православная церковь (РПЦ) не давала благословения на продажу элитной версии iPhone7 «Спаси и сохрани» с религиозной символикой. Новую серию глава пресс-службы патриарха иерей Александр Волков в своем Facebook назвал «пошлятиной».

«Формулировка "в РПЦ благословили…" является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей», — написал Волков.

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«Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает, с его точки зрения, любые средства, но так поступать просто нечестно», — считает священник. Он пояснил, что действия одного иерарха не отражают позиции всей церкви. Ранее выпуск устройств благословил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

Отделанные драгоценностями смартфоны iPhone7 с религиозной символикой представила российская компания Caviar. Люксовые версии гаджета выпущены к празднику Пасхи и посвящены молитвам «Отче Наш» и «Спаси и Сохрани». Устройства были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре.

В июне 2015 года Выборгская епархия РПЦ представила проект православных чехлов для смартфонов и планшетов с цитатами из Святого Писания. Библейские аксессуары епархия предлагала раздавать в качестве «поощрительных призов» для победителей соревнований или активных молодых людей.