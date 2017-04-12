Саакашвили предложил возвести стену на границе Донбасса и Украины

На линии соприкосновения Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) следует возвести стену. Об этом бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Я за то, чтобы соорудить большую стену (не яценюковскую, а настоящую) и временно отгородиться от оккупированной части Донбасса (так в Киеве называют ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру»), сконцентрировавшись на остальной Украине», — заявил Саакашвили.

Он выразил уверенность, что власти обязательно вернут Донбасс под свой контроль после того, как будет побеждена коррупция и начнется быстрое развитие. «Изменения в первую очередь должны произойти в Киеве», — подчеркнул Саакашвили.

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19 января губернатор Харьковской области Юлия Светличная сказала, что из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» — возведение забора на границе с Россией. В июле 2016-го депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что ограждение выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Проект «Стена» в сентябре 2014 года инициировал занимавший тогда должность главы правительства Украины Арсений Яценюк. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).