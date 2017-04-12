Путин указал на необходимость выстраиваивать отношения с талибами

Президент России Владимир Путин высказался за выстраивание отношений со всеми силами в Афганистане, заинтересованными в достижении национального согласия. Такое мнение он озвучил в интервью телеканалу «Мир 24», опубликованном в среду, 12 апреля.

Глава государства указал, что многие государства так или иначе поддерживают контакты с организацией «Талибан» (запрещена в России).

«Конечно, там очень много радикальных элементов. Но мы всегда, как и наши партнеры, в том числе, кстати говоря, и представители ООН, исходим из того, что необходимо выстраивать отношения с любыми силами в Афганистане, исходя минимум из трех принципов: это признание конституции Афганистана, разоружение и достижение полного национального согласия», — сказал Путин.

Он также выразил надежду, что участники процесса урегулирования конфликта, в том числе Россия, помогут законному правительству Афганистан «встать на путь мирного решения всех внутренних проблем».