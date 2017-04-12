Захарова пожаловалась на регулярные кибератаки из США

Сайт МИД России регулярно атакуют с IP-адресов, зарегистрированных в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

«Я хочу сказать, что это достаточно сенсационная информация. (...) За один только февраль 2017 года их было зафиксировано три (атаки — прим. «Ленты.ру»)», — отметила Захарова.

По ее словам, в марте специалисты зафиксировали активность ботов. На сайте министерства обнаружили 88 процентов подозрительных юзеров от общего числа пользователей. Захарова добавила, что около полутора миллионов посещений ведомственного ресурса составили заходы с территории США.

«Речь идет не об обычных пользователях, которых интересуют материалы, а о всем комплексе действий, которые принято называть хакерскими атаками», — подчеркнула дипломат.

В марте Захарова заявила, что в американских СМИ содержатся угрозы в адрес российских дипломатов. По ее словам, во внутриполитических дебатах в США вновь предпринимаются попытки разыграть «российскую карту», обсуждается вмешательство Москвы в выборы.

В октябре 2016 года американский телеканал CNN сообщил, что хакер под псевдонимом The Jester (Шут) взломал сайт российского министерства и разместил на нем послание с требованием прекратить кибератаки. По словам Захаровой, нападению подвергся старый сайт, в то время как действующий ведомственный ресурс работал в штатном режиме.