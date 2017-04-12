Захарова пожаловалась на устроенный американскими журналистами «базар»

Глава МИД России Сергей Лавров сделал замечание поднявшим шум американским журналистам перед встречей с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом во вторник, 12 апреля, в своем Facebook рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в момент появления Лаврова и Тиллерсона зал с прессой наполнился криками.

«"Mister Lavrov, Mister Lavrov...", — со всех сторон истошно закричали американские журналисты из пула госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого базара его столетние своды не помнили», — описала произошедшее Захарова.

Представитель МИД добавила, что министру пришлось одернуть репортеров. «Кто вас учил манерам?» — обратился он к представителям прессы. После его замечания, по словам Захаровой, все затихли и дипломаты по очереди произнесли речь.

В феврале Захарова рассказала, как во время переговоров бывшего госсекретаря США Джона Керри и Лаврова по Сирии «голодающим» журналистам принесли пиццу и водку. Еду отправили российской делегации американцы, но Лавров решил поделиться пиццей с ждущими репортерами. Кто-то из толпы в шутку упомянул о водке, и через некоторое время принесли и алкоголь.