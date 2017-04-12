В комиксах Marvel о Людях Икс нашли антисемитские и антихристианские отсылки

Компания Marvel пообещала убрать иллюстрации из первого выпуска комикса X-Men: Gold о мутантах с суперспособностями после того, как читатели из Индонезии обнаружили в картинках скрытое антисемитское и антихристианское послание. Об этом пишет The Guardian.

Фанаты комиксов о Людях Икс обвинили индонезийского художника Адриана Сийафа (Ardian Syaf), создавшего иллюстрации к новому изданию, в том, что тот написал на футболке персонажа Колосса знаки «QS 5:51». Читатели расценили это как отсылку к аяту (стиху) Корана, в котором указано, что мусульмане не должны считать иудеев и христиан своими сторонниками.

По информации газеты, так художник выступил против нахождения политического деятеля Басуки Чахаи Пурнамы на посту губернатора Джакарты. В 2014 году Пурнама стал первым главой столицы Индонезии, исповедующим христианство.

Автор иллюстрации прокомментировал скандал в своем Facebook: «Моя карьера теперь окончена. Это следствие того, что я сделал, и я принимаю это».

Сийаф призвал интернет-пользователей перестать глумиться над ним.

В издательстве Marvel заявили, что изображения оказались в комиксе без ведома компании. «Эти отсылки не отражают мнения писателя, редакторов и других сотрудников Marvel», — подчеркнули представители издательства.

«Люди Икс» — серия комиксов, созданная Стэном Ли и Джеком Керби. Первый номер появился в 1963 году. X-Men: Gold — новая линейка франшизы, которая начала выходить в 2017-м. Компания 20th Century Fox сняла по комиксу девять фантастических фильмов.