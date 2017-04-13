BMW сделал куртки для охотников за автографами

Компания BMW Lifestyle анонсировала выпуск пяти коллекций одежды и аксессуаров — Motorsport Heritage, Motorsport BMW, Golfsport, Yachtsport и Active. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 апреля.

В линейках будут представлены модели для тех, кому нравится спортивный стиль или тех, кто ведет активный образ жизни. Каждый элемент коллекции создан с применением новых дизайнерских решений и инновационных материалов.

Например, куртка Motorsport Paper Jacket изготовлена из материала тайвек. На нем можно писать, как на бумаге, используя водонепроницаемые маркеры. Представители компании считают, что она станет важным элементом гардероба для охотников за автографами.

Фото: пресс-служба BMW 1 /7

Одним из источников вдохновения для дизайнеров послужил мотоспорт. Это отражается во внешнем виде куртки BMW Motorsport из кожи ягненка.