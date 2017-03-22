BMW запланировала представить 40 новинок за два года

BMW Group планирует представить 40 новых моделей в течение двух лет. Об этом заявил председатель совета директоров Харальд Крюгер на итоговой пресс-конференции баварского автоконцерна в Мюнхене, передает корреспондент «Ленты.ру»

По словам Крюгера, речь идет о марках BMW, Rolls-Royce и MINI. Существующие продуктовые линейки будут расширены за счет гибридных и электрических автомобилей. Так, например компания работает над электрокаром на базе MINI, а также электрическим хэтчбеком BMW i3 второго поколения. Однако главный акцент развития будет сделан на линейку BMW пятой серии, которую планируется дополнить гибридными версиями. Кроме того, внимание компании привлекает развитие четвертой серии BMW (купе и кабриолет), а также расширение линейки моделей Х-серии.

21 марта стало известно о том, что выручка BMW Group в 2016 году стала рекордной за всю историю концерна — 94,1 миллиарда евро. Всего было реализовано 2,3 миллиона автомобилей.

14 ноября прошлого года BMW Group объявила о намерении увеличить на треть продажи электромобилей в 2017 году. Для этого BMW планирует увеличить емкость аккумуляторных батарей на 50 процентов. Кроме того, в планах компании внедрить единообразные аккумуляторы для всех моделей.

