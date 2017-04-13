Глава МВД Польши допустил строительство лагерей для мигрантов

МВД Польши рассматривает возможность строительства лагерей для мигрантов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД страны Мариуша Блащака.

«Моя задача — гарантировать безопасность поляков, — заявил Блащак в одной из телепередач. — Нам также необходимо готовиться к худшему, которое, я надеюсь, не произойдет. Худшее — это толпы мигрантов, которые могут затопить Польшу».

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Министр также одобрил практику строительства лагерей для беженцев из контейнеров, обнесенных колючей проволокой. «Это вполне приемлемо для чрезвычайной ситуации, и отлично сработало в Венгрии», — объяснил он.

Блащак также сообщил, что в Польше не происходит террористических атак, поскольку «поляки отвергли решение, принятое предыдущим правительством, согласившимся принять тысячи мигрантов — так называемых "беженцев"».

Польша наряду с другими странами Вышеградской четверки (Чехией, Словакией и Венгрией) выступает категорически против инициативы Евросоюза установить квоты для стран-членов на прием беженцев. Позиция Варшавы неоднократно подвергалась критике со стороны еврочиновников.