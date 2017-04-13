Двое россиян получили тюремные сроки за махинации в казино Сингапура

Двоих граждан России приговорили к тюремному заключению в Сингапуре за мошенничество в в казино. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ Вадима Савина

По его словам, 41-летний Владислав Логачев получил 45 месяцев, а 33-летний Андрей Егоров проведет за решеткой 30 месяцев.

Дипломат добавил, что адвокаты намерены апеллировать приговор. «Представители посольства внимательно следят за развитием дела, до суда неоднократно встречались с обвиняемыми», — заверил он.

В 2016 году к 22 месяцам тюрьмы был приговорен третий сообщник— ровесник Логачева, гражданин Чехии Радослав Скубник. Правоохранители устаноили, что в мае 2016-го преступная группировка, используя мошеннические схемы, выиграла в игровых автоматах в двух казино порядка 77 тысяч долларов.

По законодательству Сингапура, виновному в подобных преступлениях грозит до семи лет тюрьмы и штраф до 107 тысяч долларов.