Норвежский апелляционный суд признал россиянина виновным в связях с ИГ

Апелляционный суд в Осло признал обоснованным ранее вынесенный приговор в отношении гражданина России Адама Магомадова. Он обвинялся в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

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В ближайшие дни суд должен решить, где россиянин будет отбывать наказание. Предполагалось, что Норвегия может передать его российским властям.

В августе 2016 года 23-летнего россиянина, проживавшего в норвежской столице, приговорили к семи с половиной годам заключения за то, что он вступил в сговор с боевиками ИГ для совершения терактов в королевстве. К шести годам тюрьмы в рамках того же дела был приговорен подданный Норвегии пакистанского происхождения Хасан Ахмед.

Следствие установило, что мужчины в 2014 году уехали в Сирию и примкнули к боевикам. Россиян, в частности, воевал под городом Кобани. Сам Магомадов отрицает свое участие в боевых действиях.