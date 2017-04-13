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Курс евро упал ниже 60 рублей

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В ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже отметки в 60 рублей. По информации на 15:15 мск, единая европейская валюта стоила 59,94 рубля, она подешевела на 45 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар при этом опустился на 26 копеек до 56,35 рубля.

Официальные курсы, установленные Банком России на 14 апреля, составляют 60,29 и 56,60 рубля соответственно. Нефть марки Brent продолжает дорожать — котировки поднялись на 0,2 процента до 55,97 доллара за баррель.

Ранее 13 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что сохранение текущих цен на нефть приведет к ослаблению российской валюты, курс доллара может подняться до 62 рублей.

В тот же день первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что укрепление рубля в первом квартале 2017 года связано с притоком валютной выручки от внешней торговли.

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