Минюст обжалует решение ЕСПЧ о компенсации родственникам жертв теракта в Беслане

Минюст намерен в трехмесячный срок обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего Россию выплатить около трех миллионов евро компенсации родственникам жертв теракта в Беслане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

В министерстве считают, что ряд выводов ЕСПЧ не обоснован, подход к рассмотрению фактов недостаточно глубокий, а использованная аргументация неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями.

«Выводы Европейского Суда свидетельствуют о явном недопонимании судьями, представляющими различные европейские страны, всей тяжести сложившейся после захвата заложников в Беслане [ситуации], а также специфики, особенностей и рисков самого процесса проведения правоохранительными органами спасательной операции», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве называют «абсолютно беспочвенным утверждение Европейского суда о применении российскими правоохранительными органами огнестрельного оружия неизбирательного действия и тяжелого вооружения во время нахождения заложников в здании школы».

В свою очередь в Кремле заявили, что не готовы согласиться с выводами ЕСПЧ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будут предприняты все необходимые правовые действия, связанные с этим решением.

Ранее 13 апреля Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане. Истцы утверждали, что государство не провело должного расследования событий, а также что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операции имели недостатки.

1 сентября 2004 года террористы захватили среднюю школу №1 в Беслане и в течение трех дней удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников расстреляли, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Ответственность за произошедшее взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.