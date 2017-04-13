В Кремле сочли неприемлемыми выводы ЕСПЧ по Беслану

В Кремле не готовы согласиться с выводами Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, что государство не приняло достаточно мер для предотвращения теракта в Беслане и минимизации его последствий. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 апреля.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия неоднократно подвергалась атакам террористов. «Список таких стран растет, и растет, к сожалению, регулярно. Поэтому такие формулировки для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми», — заявил Песков. В то же время он отметил, что считает более уместной юридическую, а не эмоциональную оценку ситуации.

Отвечая на вопрос о том, намерена ли Москва исполнять постановление ЕСПЧ, он заверил, что будут предприняты «все необходимые правовые действия, связанные с этим решением».

Ранее в четверг сообщалось, что ЕСПЧ присудил компенсацию родственникам жертв теракта в Беслане: Россия должна выплатить заявителям 2,995 миллионов евро в качестве возмещения морального ущерба и 88 тысяч евро — представителям истцов для компенсации судебных издержек. Истцы указывали, в частности, что государство не провело должного расследования событий, а переговоры с террористами и спасательная операция были проведены с недостатками.

Средняя школа №1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть из них были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма. Всего в результате теракта скончались 334 человека. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев