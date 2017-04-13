Более 60 процентов россиян назвали себя религиозными

В России с 2012 года число людей, считающих себя религиозными, выросло с 55 до 61 процента. Об этом свидетельствуют данные опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN, опубликованные на сайте холдинга «Ромир».

Нерелигиозными себя называют 23 процента (26 процентов в 2012 году), а атеистами семь процентов (шесть процентов в 2012 году).

Отмечается, что Россия показала результаты, близкие к общемировым. Так, 62 процента (59 процент в 2012 году) респондентов во всем мире признались в религиозности, четверть (23 процента в 2012 году) отнесли себя к нерелигиозным, а девять процентов (13 процентов в 2012 году) назвали себя атеистами.

Материалы по теме «Религиозность нашего социума сильно переоценена» Почему передача Исаакиевского собора РПЦ стала проблемой для церкви и общества

Страной с наиболее религиозным населением оказался Таиланд, за которым следуют Нигерия, Косово, Индия, Гана, Папуа Новая Гвинея, Кот-д’Ивуар, где более 90 процентов жителей назвали себя религиозными. Антилидером в вопросе веры остается Китай, где религиозными себя считают менее десятой части населения.

Наибольшее число религиозных людей проживает в странах, где распространен индуизм (91 процент) и буддизм (88 процентов). Доля верующих в католическом и мусульманском мире одинакова и составляет 78 процентов, среди православных 74 процента, а среди иудеев 45 процентов.

«За последние годы не изменилось соотношение уровней религиозности населения и среднего дохода на душу населения в странах их проживания. По-прежнему жители условно более бедных стран являются более религиозными, тогда как в развитых и богатых странах число верующих значительно ниже. Вера, видимо, помогает беднякам переносить тяготы и невзгоды повседневной жизни», — прокомментировал полученные данные президент «Ромира» Андрей Милехин.

Глобальный опрос Gallup International/WIN проводился в ноябре-декабре 2016 года. Было опрошено более 66 тысяч человек в 68 странах мира. В России полевые работы проводились исследовательским холдингом «Ромир».