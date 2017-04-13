«Маски-шоу» покажут в формате виртуальной реальности

Первый сезон юмористической программы «Маски-шоу» можно будет посмотреть в формате виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте сервиса цифрового контента Steam, где будут доступны эпизоды.

Выпуск подготовлен к 25-летию передачи. Все серии сезона в VR появятся в сети 28 апреля. Отмечается, что первые два эпизода будут выложены в бесплатном доступе.

Проект разработан студией Chingis, на его подготовку ушло около трех лет.

Программа «Маски-шоу» была создана одесской комик-труппой «Маски» в 1991-м и транслировалась до 2006 года. Сериал в стиле немого кино стал одним из символов 1990-х годов.

В начале апреля в Одессе скончался один из актеров программы, комик Сергей Олех.