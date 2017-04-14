В Москве столкнулись легковой автомобиль и автобус

Фото: страница «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» во «ВКонтакте»

На северо-востоке Москвы столкнулись пассажирский автобус и автомобиль BMW. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД по Москве.

Авария произошла на Изумрудной улице примерно в 08:20. По предварительным данным, пострадал человек, находившийся в легковом автомобиле. Других подробностей не приводится.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Новой Москве столкнулись легкий грузовик Hyundai Porter и бензовоз. В результате ДТП никто не пострадал.