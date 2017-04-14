В сети обрадовались отказу российских каналов от трансляции «Евровидения-2017»

Пользователи сети обрадовались отказу российских телеканалов транслировать музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который в этом году пройдет в Киеве.

Юзеры Twitter отметили, что телеканал лишил их возможности посмотреть на «геев, содомитов и фашистов». «"Евровидение" не будут у нас показывать. Я рад не только, как поклонник металла, но просто адекватному ответу канала, не всегда адекватного», — заявил один из них.

Тем не менее, некоторые пользователи оказались недовольны таким поворотом событий. «Ахренеть, значит американцы могут смотреть "Евровидение", хотя они не участвуют, а мы в этом году не будем участвовать, поэтому смотреть не будем», — возмутился ярый поклонник музыкального конкурса.

— туман в ёжике (@fanatic_TWD_) 13 апреля 2017, 16:20

Ранее 13 апреля Первый канал заявил об отказе от трансляции «Евровидения». Причиной стало то, что Украина закрыла въезд участнице от России Юлии Самойловой.

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«Первый канал получил письмо от Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе (...) Самойловой», — говорится в сообщении телеканала.

Телеканал «Россия-1», входящий в медиахолдинг ВГТРК, также отказался транслировать музыкальной конкурс. «Мы солидарны с Первым каналом», — уточнили в пресс-службе «России-1».