Интернет и СМИ
 

В сети назвали болью и мраком украинский промо-ролик к «Евровидению-2017»

Перейти в «Мою Ленту»

В сети высмеяли промо-ролик о Киеве, выпущенный к музыкальному конкурсу «Евровидение-2017». Видео было опубликовано 28 марта в Facebook-аккаунте МИД Украины.

Многих пользователей социальной сети возмутил монтаж ролика и звучащая за кадром музыка. «Сценарий, монтаж — боль. Но еще печальнее — музыкальное сопровождение», — отметил один из них.

«Даже студенты лучше сделают. Но это просто дно, ребята. В стране столько талантов, и это на выходе. Жесть. Боль и мрак. За державу обидно», — расстроился другой.

Некоторые заметили, что показанный в промо-видео Киев разительно отличается от настоящего. «Мне одному показалось, что я в каком-то другом Киеве живу? "Безопасный общественный транспорт"? Хм», — поинтересовался пользователь с ником Мультфільм Гагарін.

«Вы оторваны от реальности! Зачем формировать у гостей ожидания, которые разобьются об таксистов-фильтровщиков в аэропортах, маршрутки, трамваи и даже городскую электричку? Как мы готовимся?» — поинтересовался другой.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» должный пройти на Украине 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая. Страна получила право принимать международный конкурс после победы в 2016-м певицы Джамалы, исполнившей песню «1944».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
На отборочном туре «Евровидения» в Эстонии показали высмеивающие эстонцев ролики
На «Евровидении-2016» победила Украина
Последние новости
Силуанов прокомментировал решение лондонского суда по долгу Украины
Месси прокомментировал дисквалификацию за оскорбление судьи
В сети назвали болью и мраком украинский промо-ролик к «Евровидению-2017»
Полет комара показали в замедленном режиме
Арестована получавшая подарки от китайских разведчиков сотрудница Госдепа
Путин провел совещание на Земле Франца-Иосифа
ЦИК пересчитал живущие без денег партии
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:04 Сегодня

Рубильник апокалипсиса

Что случится, когда на Земле отключится интернет
16:17 27 марта 2017

В СЖР вступились за получившего по почте «колоду смерти» крымского журналиста

20:13 29 марта 2017

В соцсетях появилась пародия на проморолик к «Евровидению-2017»

17:58 29 марта 2017

Умер журналист-международник Юрий Выборнов

Интернет и СМИ
 — 
00:06 29 марта 2017

«Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину»

Администратор «Двача» о нравах и протестных настроениях современных подростков
15:56 26 марта 2017

Круглосуточного стримера из Германии обязали купить лицензию

18:52 29 марта 2017

Патриотические уголки в женских консультациях Одессы вызвали недоумение в сети

15:38 29 марта 2017

Жители Гонконга ополчились на Бекхэма из-за поста в Facebook

Интернет и СМИ
 — 
00:04 28 марта 2017

Поставщик мемов

Как психованный актер сражается с могущественной армией интернет-троллей
16:40 24 марта 2017

Россиянин создал «феминизатор» на основе логики феминисток

17:45 29 марта 2017

Эксперт предсказал засилье рекламы и экспансию американских интернет-гигантов

14:48 29 марта 2017

Audi раскрыла секрет съемок рекламы с игрушечными машинками

Россия
Обреченный на разрушение
Как живется людям на исчезающем острове в городской черте Архангельска
Вычищают до блеска
Путин проинспектировал уборку Арктики
Идите к ВОПу
Что изменится с превращением участковых терапевтов во врачей общей практики
Петр Лидов-Петровский: «Послужите! Людьми станете»
Стоит ли сегодня уклоняться от призыва в российскую армию
ЦИК пересчитал живущие без денег партии
Путин провел совещание на Земле Франца-Иосифа
«Движуха, которой раньше не было»
Что стоит за протестной активностью юных россиян
Все материалы
Мир
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
FILE - In this Saturday, June 4, 2011 file photo made by Associated Press photographer Anja Niedringhaus, injured U.S.Marine Cpl. Burness Britt reacts after being lifted onto a medevac helicopter from the U.S. Army's Task Force Lift "Dust Off," Charlie Company 1-214 Aviation Regiment. Location: Sangin, AfghanistanПадение Сангинграда
Десятилетнее сражение за столицу наркоторговли завершилось победой «Талибана»
Два года для развода
Сколько времени понадобится Британии, чтобы выйти из ЕС
Арестована получавшая подарки от китайских разведчиков сотрудница Госдепа
СМИ сообщили о ликвидации министра здравоохранения ИГ
Лавров поведал об утрате Западом роли мирового гегемона
Больно, но полезно
Китай готовится к реформе госкорпораций, чреватой социальным взрывом
Все материалы
Бывший СССР
Игры со «Свободой»
Зачем украинские радикалы возвращаются в большую политику
Эстонские власти обвинили хакеров из России в кибершпионаже
Дело забронзовело
Десять лет назад в Эстонии начались погромы из-за советского монумента
В ВСУ сочли приговор по делу о сбитом Ил-76 лишающим командиров инициативы
В Киеве неизвестные вновь оставили памятник Паниковскому без трости
Киев обвинил спецслужбы России в попытке поговорить с Дудой от лица Порошенко
Одесская активистка предложила пересчитать в магазинах все товары из России
Все материалы
Финансы
Здание Лондонского судаПодарок Януковича
Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов
Минфин Украины отреагировал на решение Лондонского суда по долгу перед Россией
«Разумеется, это обрушит рубль»
Что ждет российскую валюту в «шоковый» 2017 год
ВТБ спрогнозировал подорожание доллара до 63 рублей
Силуанов прокомментировал решение лондонского суда по долгу Украины
Новак назвал уровень цен для рентабельной добычи нефти в Арктике
Минфин посчитал предрешенной победу в деле об украинском долге
Все материалы
Бизнес
Турецкий подход
Чем грозит бизнесу новое противостояние Москвы и Анкары
В Intesa назвали сделку по приватизации «Роснефти» выгодной для всех участников
Цель — premium
«Дочка» Hyundai — Genesis — презентовала новую модель
Московская область заняла второе место по уровню развития ГЧП
Российские компании договорились о сотрудничестве в Арктике
Эксперты оценили новое приложение «Метро Москвы»
Минторг США исключил китайскую ZTE из черного списка
Все материалы
Силовые структуры
Последний Атлант
Почему Киев продает «Украину»
Бывшая судья Анна ХохловаОтменная монета
Как во Владимире разоблачили судью, смягчавшую приговоры за деньги
Небо Индокитая
Что принесет России LIMA 2017
В Пентагоне заявили о необходимости подготовки к «звездным войнам»
Агентство сообщило о возбуждении в России дела об убийстве Вороненкова
Источник рассказал о причинах увольнения главы ГАИ
Завершилось расследование дела против бывшего губернатора Белых
Все материалы
Наука и техника
Фарту масти
Как простые русские парни становятся легендами киберспорта
Распакуй — не распакуй
В Нью-Йорке представили два Samsung Galaxy S8
Красный — новый черный
Зачем люди скупают допотопные компьютеры и свитеры Apple
Полет комара показали в замедленном режиме
Samsung представила Galaxy S8
Замороженная стволовая клетка человека Внутренние бомбы
Как клеточный суицид помогает против рака и старости
Во Франции пройдут гонки наномашин
Все материалы
Спорт
Лионель МессиКакая боль
Увидят ли российские болельщики Лионеля Месси в 2018 году
Евгения МедведеваОлимпийская репетиция в Хельсинки
Чем интересен стартующий чемпионат мира по фигурному катанию
Георгий Олтаржевский: На первый-второй…
Что нового мы узнали о футбольной сборной России после недавних матчей
Россияне Тарасова и Морозов стали третьими по итогам короткой программы на ЧМ
Месси прокомментировал дисквалификацию за оскорбление судьи
СКА стал первым финалистом Кубка Гагарина
СМИ назвали размер зарплаты Месси по новому контракту с «Барселоной»
Все материалы
Культура
Томми Эммануэль«Мысли о славе не дают свободно дышать»
Томми Эммануэль о бизнесе счастья, гитарах и пропаганде
Глубины глубинки
Редкие картины русского авангарда на выставке «До востребования. Часть II»
«Меня не напугать сильной, умной женщиной»
Режиссер «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле о работе с Кидман и Уизерспун
В ЦДХ пройдет съезд «Российского форума коллекционеров»
В Лондоне похоронили Джорджа Майкла
Николая Носкова перевели в реабилитационный центр
«Клетка»Приятного аппетита
Как балерины Большого театра убили и съели всех мужчин труппы
Все материалы
Интернет и СМИ
Рубильник апокалипсиса
Что случится, когда на Земле отключится интернет
«Митинги обсуждают покруче, чем Диану Шурыгину»
Администратор «Двача» о нравах и протестных настроениях современных подростков
Поставщик мемов
Как психованный актер сражается с могущественной армией интернет-троллей
В соцсетях появилась пародия на проморолик к «Евровидению-2017»
В сети назвали болью и мраком украинский промо-ролик к «Евровидению-2017»
Умер журналист-международник Юрий Выборнов
Патриотические уголки в женских консультациях Одессы вызвали недоумение в сети
Все материалы
Ценности
Все пройдет
Почему покупатели люксовых авто переключились на внедорожники
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Кошка вдохновила Лагерфельда на коллекцию для Swarovski
Skoda покажет в Шанхае свой первый электромобиль
«Самый горячий дедушка Китая» стал послом Reebok
Марка adidas Originals пополнила коллекцию NMD
Estee Lauder предложил женщинам основу под макияж
Все материалы
Путешествия
SHIRAZ, IRAN - MAY 29: A cutout of a woman in Iranian dress stands in front of the Karim Khani Palace, also a former prison, on May 29, 2014 in Shiraz, Iran. Shiraz, celebrated for more than 2,000 years as the heartland of Persian culture, is known as the home of Iranian poetry and for its progressive attitudes and tolerance. Like all of Iran, this week Shiraz observes the 25th anniversary of the death and continued legacy of the Ayatollah Khomeini, the father of the Islamic revolution. Не очень исламская страна
11 советов тем, кто собирается в Иран
Чтоб ты так жил
Самые необычные отели мира, открытые в 2017 году
BAKU, AZERBAIJAN - AUGUST 06: A general view of the Heydar Aliyev Centre in Baku on August 6, 2014 in Baku, Azerbaijan. Мерси, Баку!
Как покоряет туристов столица Азербайджана
Клиника в Таиланде выставила миллионный счет семье впавшего в кому россиянина
Мединский предложил отправить французских путешественников в Бородино
Половина россиян откажется от отпуска в 2017 году
Глава Ростуризма раскрыл суть курортного сбора
Все материалы
Из жизни
Модель старой закалки
Чем занимаются известные манекенщицы после 40 лет
Доноры вдохновения
Самые популярные снимки Instagram за март
Спортзал для двоих
Лондонская пара прославилась в сети как самая тренированная в мире
Пса-наркокурьера с 10 килограммами героина поймали в аэропорту Нью-Йорка
Сотни «эйнштейнов» собрались в Торонто ради мирового рекорда
Luxury watches are seen at a shop window in Geneva August 2, 2011. REUTERS/Denis Balibouse (SWITZERLAND - Tags: SOCIETY BUSINESS)«Если русский — значит, соришь деньгами»
Рассказ финансиста из Самары, перебравшегося в Женеву
Британку посадили за воспроизведение песни Эда Ширана по кругу
Все материалы
Первый тест премиального «корейца» Genesis
Смог ли обновленный Genesis G80 догнать «немецкую тройку»? Спойлер: нет
Все конкуренты новому SsangYong Rexton
С кем будет бороться за покупателей новый корейский внедорожник
«Мерседес», который предсказал будущее
Забытые концепт-кары: Mercedes-Benz Auto 2000
50 оттенков Блока
Вспоминаем раскраски всех автомобилей Кена Блока
Москвичам предложили покупать Hyundai в торговом центре
«Тойота» намекнула на новый внедорожник
Герои «Форсажа» уничтожили зданий и машин на полмиллиарда долларов
Все материалы
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Адская машина
Ученые и урбанисты придумали, что делать с заполонившими города автомобилями
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы