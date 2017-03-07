На отборочном туре «Евровидения» в Эстонии показали высмеивающие эстонцев ролики

Видео: Eesti Rahvusringhääling / YouTube

Во время эстонского национального отборочного конкурса для участия в «Евровидении» была продемонстрирована серия видеороликов с шутками о национальных чертах и традициях эстонцев. Ролики появились в YouTube-аккаунте телерадиокомпании ERR, транслировавшей состязание.

Одним из самых обсуждаемых сюжетов стала «реклама» семейной водки со слоганом «Если ты не пьешь ее каждые выходные, ты ненавидишь Эстонию!»

Авторы также посвятили видео сланцу, который добывается в стране (в Эстонии располагается крупнейшее в Европе месторождение горючих сланцев).

В одном из сюжетов рассказывается об охоте в Эстонии. В ролике фигурирует охотник Сергей из России.

Другое творение посвящено длинным бородам эстонцам, а именно — поварам, которые мочат их в воде.

Еще один сюжет — об эстонских политиках. По сюжету, в супермаркете участника выдуманной «Партии приоритета» встречают избиратели. Он дает пустые обещания. «Мы не помним, что обещали вам две секунды назад», — говорится в финале ролика.

Авторы видео — комики Мярт Аванди (Märt Avandi) и Отт Зепп (Ott Sepp). Ролики пародируют видеопредставления, традиционные для стран, принимающих «Евровидение». В 2017 году конкурс должна принять Украина.