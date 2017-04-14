Кузбасские спасатели сняли с льдины угрожавшую броситься в воду босую женщину

В городе Юрга Кемеровской области спасатели сняли со льдины пьяную босую женщину без верхней одежды, которая угрожала кинуться в воду. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Об обнаружении женщины, сидевшей на льду у берега Томи, сообщили очевидцы. «Приступив к спасательной операции, бойцы отряда получили от женщины отпор. Она подняла крик и начала угрожать спасателям тем, что в случае, если они не оставят ее одну, то она бросится в воду. Отвлекая женщину разговорами, спасатели добрались до нее и вывели на берег», — отмечается в сообщении МЧС.

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Женщина была доставлена в больницу с обморожением стоп первой степени.

Как сообщает РИА Новости, пострадавшей оказалась 54-летняя сотрудница кафе, которая выпила на работе спиртного и решила искупаться. Женщину привлекли к административной ответственности по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Ей грозит штраф от 500 до 1500 рублей или арест на срок до 15 суток.

В феврале спасатели сняли с отколовшейся льдины в заливе Мордвинова на юге Сахалина 20 рыбаков. Медицинская помощь никому не понадобилась.