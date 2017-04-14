Япония получила право на поставки боеприпасов армиям союзников

Верхняя палата парламента Японии ратифицировала соглашение о поставках и перекрестном обслуживании (ACSA), позволяющее ей отправлять армиям США, Великобритании и Австралии в том числе и боеприпасы. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает агентство Kyodo.

Ратификация соглашения позволяет Японии осуществлять поставки армиям союзников в зонах военных действий (ранее это можно было делать только в свободных от них зонах). Единственным ограничением на поставки теперь остаются собственно фронтовые районы.

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Для осуществления поставок Японии больше не надо принимать специальный закон, как это было в случае с миссией военно-морских сил самообороны в Индийском океане в 2001–2010 годах, в рамках которой японские военные моряки проводили дозаправку топливом и пресной водой кораблей международной антитеррористической коалиции в Афганистане.

11 апреля истребители Воздушных сил самообороны Японии были подняты в воздух для сопровождения шести российских самолетов, которые пролетели вдоль границы страны.