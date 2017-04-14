Взрыв «матери всех бомб» в Афганистане показали с высоты птичьего полета

Представители Вооруженных сил США опубликовали видео взрыва фугасной авиабомбы GBU-43, известной также как «мать всех бомб». Кадры публикует Ruptly.

Сверхмощный боеприпас был применен в четверг, 13 апреля, в афганской провинции Нангархар. Как заявило американское командование, при помощи GBU-43 военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики. Подготовка операции заняла несколько месяцев. В результате взрыва бомбы были убиты 36 боевиков.

Обозначение «мать всех бомб» (Mother Of All Bombs) — альтернативная расшифровка аббревиатуры MOAB, которая официально расшифровывается как Massive Ordnance Air Blast (сверхтяжелая фугасная авиационная бомба). Сила ее взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров.