Новгородец свесил плакавшего ребенка вниз головой из окна пятого этажа

В Великом Новгороде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Владислава Николаева, обвиняемого в жестоком обращении с собственным сыном. Об этом сообщается на сайте областного ведомства.

По версии следствия, с мая по декабрь 2016 года мужчина заставлял двухлетнего сына голодать. Он также злоупотреблял спиртным в присутствии ребенка. «В декабре 2016 года в связи с тем, что мальчик плакал и мешал отдыхать, Николаев вытащил его через окно квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома, и удерживал за ногу вниз головой», — отмечается в сообщении.

Николаев обвиняется по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением»). Он признал свою вину в полном объеме. Дело будет направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

В марте во Владивостоке была начата проверка по факту жестокого обращения с ребенком после того, как в сети появилось видео, на котором женщина выложила младенца на карниз третьего этажа, чтобы он подышал свежим воздухом.