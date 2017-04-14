Депутат пожаловался на превращение Украины в мекку секс-туризма для турок

Депутат Киевсовета Алексей Давиденко считает, что Украина и, в частности, столица страны стали популярным направлением для секс-туристов из Турции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В центре города турков стало настолько много, что на Крещатике для них даже открылось турецкое кафе (...) Не имею ничего против Турции и турецких мужчин. Но, честно говоря, не хочу, чтобы моя страна и мой город превращались в мекку дешевого секс-туризма!» — заявил депутат.

Давиденко также высказал пожелание, чтобы на Украину «западные инвесторы так табунами ездили, как турки за девочками».

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В начале марта в Киеве прошла акция работниц секс-индустрии, протестовавших против штрафов за занятие проституцией. В мероприятии участвовали несколько десятков человек.

В сентябре 2016-го замначальника Военно-медицинской академии по клинической работе, полковник медицинской службы Украины Владимир Стеблюк заявил, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе на подконтрольных Киеву территориях процветает секс-туризм. «У нас девушки, скажем так, едут в зону АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют боевые действия в регионе — прим. «Ленты.ру») "оказать патриотическую помощь"», — подчеркнул он.