Болельщик немецкого клуба скончался на стадионе во время матча

Болельщик футбольного клуба «РБ Лейпциг» скончался во время матча 29-го тура немецкой бундеслиги с «Фрайбургом». Об этом сообщает официальный Twitter «РБ Лейпциг».

Находившийся на стадионе 56-летний мужчина почувствовал недомогание перед стартовым свистком, а позднее умер от сердечного приступа в больнице. Клуб выразил соболезнования родным и близким фаната.

Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0. «РБ Лейпциг», дебютировавший в бундеслиге, набрал 61 очко в 29 турах и занимает 2-е место в таблице, впервые в истории обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.«Фрайбург» с 41 очком в активе занимает 6-ю строчку.

В марте 2016 года во время матча бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Майнцем» на стадионе стало плохо двум болельщикам дортмундцев, впоследствии оба скончались.