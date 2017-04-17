Александр Вонг показал новую коллекцию для adidas Originals

Американский дизайнер и основатель собственного бренда Александр Вонг показал новую коллекцию одежды, созданную для спортивной марки adidas Originals. Об этом сообщает Highsnobiety.

В линейку вошли несколько моделей толстовок с фирменной эмблемой в виде трилистника, а также обувь. Коллекция поступила в продажу, цены на вещи варьируются от 275 до 650 долларов.

Фото: adidas Originals 1 /5

Александр Вонг — американский дизайнер, бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga. Первая коллекция дизайнера была представлена в 2008 году, тогда он выиграл премию Совета модельеров Америки. Одежду от Вонга продают несколько десятков мировых ретейлеров, в том числе Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Dover Street Market, Browns и Otte and Selfridges.

Adidas Originals — подразделение компании Adidas AG. Выделилось как самостоятельное направление в 2001 году и специализируется на модной одежде в стиле sport casual и «спортивный шик».