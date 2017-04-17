Dolce & Gabbana сшил одежду для азиатского рынка

Итальянский модный дом Dolce & Gabbana провел показ кутюрной коллекции одежды. Дефиле прошло в Токио. Видеоролик с презентацией опубликован на YouTube.

Модели создавались специально для азиатского рынка. Вещи украшены цветочной вышивкой и драгоценными камнями.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana основан в 1985 году модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбаной, первый бутик открылся в 1986-м в Милане. Марка специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Среди знаменитых поклонников бренда — Мадонна, Стинг, Кайли Миноуг, Моника Беллуччи, Наоми Кэмпбелл и другие.