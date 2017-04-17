Игры и софт для первого Macintosh появились в интернете

В сети стали доступны более 40 эмуляторов приложений для компьютера Macintosh 1984 года выпуска. Программы доступны в онлайн-библиотеке Internet Archive, пишет The Verge.

Таким образом любой пользователь может запустить в своем браузере одно из ранних приложений, которые были доступны на компьютере от Apple. Среди них MacWrite и MacPaint, игры Lemmings и Frogger, а также программы от Microsoft, вроде Multiplan, Chart и даже Microsoft Flight Simulator. Помимо этого, в архиве есть полные версии MacOS System 6.0.8 и 7.0.1.

«Если вам не доводилось пользоваться оригинальной операционной системой для компьютеров Macintosh, то это интересная комбинация устаревших решений в современном мире вместе с не совсем понятными и странными решениями. Однако когда компьютер вышел, он сразу же приобрел поклонников», — написал Джейсон Скотт (Jason Scott) из Internet Archive.

Некоммерческая организация Internet Archive была основана в 1996 году с целью сбора копий веб-страниц, графических материалов, видео- и аудиозаписей, а также программ. Официально получила статус библиотеки от штата Калифорния в 2007 году. По состоянию на октябрь 2016 года размер архива превышает 15 петабайт. Ежегодный бюджет проекта составляет 10 миллионов долларов.