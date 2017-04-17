Для музеев и театров предложили создать аналог закона «О защите чувств верующих»

Комиссия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России утвердила концепцию закона «О защите высокозначимых нравственных ценностей». Как пишут «Известия», документ предусматривает административную ответственность за нарушение правил поведения в учреждениях культуры, национальных и исторических памятниках и религиозных сооружениях.

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Издание отмечает, что таким образом существующий закон «О защите чувств верующих» общественники хотят распространить на светские объекты. Концепция законопроекта будет внесена в Госдуму до конца мая.

Документ предлагает наделять музеи, театры и выставочные залы особым статусом социальных пространств. На входе в такое пространство их владельцы смогут размещать собственные правила поведения с предупреждением о санкциях. Предполагается, что это даст некую гарантию того, что на их территориях не будут проводиться действия, противоречащие их исходному предназначению и оскорбляющие чувства участников.

В конце января организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». «Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди. Официально уведомляем: любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану"», — говорилось в заявлении. Премьера картины Алексея Учителя назначена на октябрь 2017 года. В ней рассказывается об отношениях цесаревича Николая (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской.

Ранее, в августе 2015 года, активисты православного движения «Божья воля» устроили погром на экспозиции «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже. Главным объектом атаки были произведения Вадима Сидура. 1 апреля 2016-го активисты подложили свиную голову на крыльцо МХТ. Таким образом они выразили протест против театральной постановки Константина Богомолова «Идеальный муж».