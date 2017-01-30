Шансонье Дейнега подала в суд на возомнившего себя богом Джигурду

Певица-шансонье Милена Дейнега подала в Симоновский суд Москвы иск против актера и шоумена Никиты Джигурды за оскорбление чувств верующих. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает телеканал «360».

Недовольство Дейнеги вызвал выпуск ток-шоу «Пусть говорят» с участием Джигурды. Во время программы он несколько раз назвал себя богом. «Человек, который оскорбляет, который идет против Бога, против веры, это ненормально. Естественно, мне это вредит как творческому человеку», — заявила певица.

Сначала она через СМИ заявила о намерении подать в суд. Джигурда в ответ заявил, что никогда не слышал о такой певице и предположил, что она хочет пропиариться за его счет. После того как он пригрозил Дейнеге «энергетической поркой», женщина обратилась к юристам.

При этом сам Джигурда утверждает, что против него организована проплаченная информационная кампания. По мнению артиста, травлю в СМИ устроили «бывшие силовики, сотрудники КГБ, адвокаты и бизнесмены», сообщила 29 января Национальная служба новостей (НСН).

Выпуск «Пусть говорят» с участием артиста вышел в эфир в январе 2017 года. Ведущий программы Андрей Малахов, комментируя странное поведение шоумена, предположил, что его причиной может быть нехватка ролей.

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Продюсер Бари Алибасов, давно знакомый с Джигурдой, после программы написал открытое письмо, в котором назвал происходившее в кадре «фантасмагорией в аду» и заявил, что артист психически болен. «Просто "соскочил с катушек", его бешенство, абсолютный идиотизм указывали на то, что он окончательно сошедший с ума... Жаль человека», — цитирует документ электронное издание dni.ru.

Зрители согласны с продюсером и создали петицию, в которой просят отправить артиста на принудительное лечение в психиатрическую клинику. По словам авторов документа, делать ток-шоу о проблемах больного человека — негуманно.

Ранее в январе Дейнега подала в суд на создателей мультсериала «Свинка Пеппа». Ее возмущение вызвало как содержание мультфильма, так и иск компании-правообладателя в отношении создателей новогоднего представления в Благовещенске, использовавших персонажей без разрешения. Последнее, по ее мнению, — «целенаправленное уничтожение российских культурных центров, завуалированное защитой авторских прав».