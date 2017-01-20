Певица-шансонье потребовала 666 тысяч рублей от создателей «Свинки Пеппы»

Российская исполнительница Милена Дейнега подала иск в Останкинский районный суд Москвы к компании Entertainment One UK Limited — правообладателю бренда «Свинка Пеппа». Об этом в пятницу, 20 января, сообщает телеканал «360».

Певица требует выплаты 666 тысяч рублей за причиненный ей моральный вред. Как утверждает исполнительница, ей стало плохо, когда она узнала, что Entertainment One UK Limited подал в суд на Общественно-культурный центр Благовещенска и потребовал один миллион рублей.

«Новый год начался с плохих вестей для меня, Дейнеги Милены Владимировны. Я в диком ужасе оттого, что происходит. Идет целенаправленное уничтожение российских культурных центров, завуалированное защитой авторских прав», — говорится в исковом заявлении Дейнеги.

По ее словам, она почувствовала себя «разбитой, морально уничтоженной».

Ранее Entertainment One UK Limited подал иск к Общественно-культурному центру Благовещенска за нарушение авторских прав. Центр использовал персонажа мультфильма в своем детском шоу без разрешения правообладателя.

Исполнительница также обрушилась на содержание анимационного сериала. «Мультфильм позиционирует себя, как развивающий, обучающий, только я не пойму, чему обучают: копаться в грязи, арест и исправительные работы Папы Свина, бахвальство, беременный Папа Свин, вымазанные в грязи герои и так далее», — считает Дейнега.

«Свинка Пеппа» — британский обучающий мультипликационный сериал, рассказывающий о приключениях пятилетней свинки и ее семьи. Мультфильм стартовал в 2004 году. Он переведен более чем на 40 языков и был показан в 180 странах.