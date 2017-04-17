В ЛНР рассказали о хранящихся на складах украинской армии отравляющих веществах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят на складе в Станично-Луганском районе (подконтрольная Киеву часть Луганской области) отравляющие вещества. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«Нам продолжает поступать информация о вопиющих фактах хранения боеприпасов на территории, временно подконтрольной ВСУ», — сообщил Марочко. Он отметил, что военные склады в нарушение норм безопасности находятся в населенных пунктах или на их окраинах. По словам представителя милиции, в зоне ответственности 14 бригады ВСУ, на складах ракетно-артиллерийского вооружения в Новоайдаре, Алексеевке и Широком для хранения боеприпасов используют сельскохозяйственные постройки.

«Кроме того, в районе населенного пункта Червоный Жовтень расположен склад радиационной, химической и биологической защиты этой же 14 бригады, на котором, кроме имущества, на хранении находятся огнеметы и отравляющие вещества», — подчеркнул подполковник. По его словам, данные строения не отвечают требованиям безопасности, и могут привести к очередной трагедии и новым жертвам среди местного населения.

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13 апреля стало известно, что в результате пожара на военных складах в Балаклее Харьковской области страна лишилась боеприпасов на сумму в один миллиард долларов. По словам председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, Украина не может позволить себе такие потери, поскольку является «не самой богатой страной».

30 марта министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что из-за пожара в Балаклее арсенал утратил 70 процентов боеприпасов, и Киев вынужден вести переговоры с другими государствами об их приобретении.

Инцидент произошел в ночь на 23 марта. В результате возникшего возгорания началась детонация боеприпасов. Пожар и взрывы на складе в Балаклее привели к повреждениям 243 зданий, в числе которых 117 многоквартирных и 87 частных домов.