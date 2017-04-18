Канадская авиакомпания отказала 10-летнему ребенку в перелете из-за овербукинга

Сотрудники национального канадского авиаперевозчика Air Canada отказали в перелете 10-летнему мальчику из-за переполненности рейса. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет издание The Guardian.

Инцидент произошел в марте. Бретт Дойл (Brett Doyle) еще в августе 2016 года забронировал четыре билета для своей семьи для перелета из канадского города Шарлотттаун в Коста-Рику с пересадкой в Монреале.

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Когда Дойл попытался зарегистрировать свою семью на рейс онлайн, он не смог найти места для своего сына Коула (Cole). После многочасовых переговоров по телефону с сотрудниками Air Canada и поездки супруги Дойла Шанны (Shanna) в аэропорт Шарлоттауна стало известно, что мест для их сына в лайнере нет.

В воздушной гавани женщине пояснили, что рейс переполнен из-за овербукинга, то есть на самолет продано больше билетов, чем он может вместить. В итоге семье из города Стрэтфорд пришлось ехать на автомобиле два часа до аэропорта в населенном пункте Монктон, чтобы улететь оттуда до Монреаля.

Однако перелет из Монктона аннулировали. Тогда Дойлы проехали еще два с половиной часа до Галифакса. Там им пришлось провести ночь в отеле, чтобы дождаться рейса. В итоге канадцы смогли добраться до Коста-Рики.

В Air Canada принесли извинения семье Дойл, сообщает газета Vancouver Sun. По словам Бретта, им предложили ваучер почти на 1,9 тысячи долларов.

Американская авиакомпания United Airlines в начале апреля сняла с применением силы пассажира с переполненного рейса, чтобы освободить место для своего сотрудника. Это спровоцировало громкий скандал, в итоге перевозчик потерял 750 миллионов долларов.