«Стрелок из Facebook» покончил с собой

Мужчина, застреливший в американском городе Кливленд 74-летнего прохожего и выложивший запись на Facebook, покончил с собой после погони. Об этом сообщает Reuters.

По информации правоохранительных органов, преследование было недолгим. Ранее за информацию о местонахождении преступника предлагали награду в 50 тысяч долларов.

Полиция Кливленда ранее разместила в своем Twitter фото подозреваемого.

Мужчина убил пожилого прохожего во время прямой трансляции на Facebook 16 апреля. Преступник вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему мужчине в голову.