За информацию о стрелке с Facebook пообещали 50 тысяч долларов

Полиция американского города Кливленд объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию о местонахождении Стивена Стивенса, который убил 74-летнего прохожего, транслируя происходящее в Facebook. Об этом сообщает The Independent.

Преступника ищут правоохранительные органы штатов Пенсильвания, Нью-Йорк, Мичиган и Индиана. Следователи полагают, что он все еще перемещается на своем автомобиле, на котором скрылся с места преступления.

Ранее злоумышленник также пояснил, что перед преступлением он расстался с любимым человеком и проиграл все деньги в казино.

Полиция Кливленда разместила в своем Twitter фото подозреваемого, отметив, что Стивенс вооружен и опасен. Местным жителям рекомендовано, увидев преступника, не приближаться к нему, а незамедлительно обратиться в экстренные службы.

Мужчина убил пожилого прохожего во время прямой трансляции на Facebook 16 апреля. Преступник вышел из автомобиля, подошел к жертве и после короткого диалога выстрелил 74-летнему мужчине в голову.