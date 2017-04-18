МЧС Белоруссии использовало песню «Гражданской обороны» в официальном приложении

Пользователи сети обнаружили цитату из композиции омской рок-группы «Гражданская оборона» в официальном приложении МЧС Белоруссии. Соответствующий скриншот опубликовал в Twitter пользователь MarsVolta.

В приложении предлагается пройти тест из десяти вопросов. В частности, нужно продолжить фразу «Гражданская оборона это...». В качестве одного из вариантов ответа представлена цитата из песни «Моя оборона»: «Солнечный зайчик стеклянного глаза».

«Моя оборона» была написана Егором Летовым и вошла в альбом «Здорово и вечно» 1989 года.

В марте чернокожий бруклинский музыкант Чейз Винтерз исполнил песню «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона» на улицах Нью-Йорка.