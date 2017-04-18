Зерновики предсказали снижение закупок из-за запрета на возврат хлеба

С введением запрета на возврат непроданного хлеба с истекшим сроком годности производителям ретейлеры снизят объемы закупки. Такое мнение в интервью Национальной службе новостей (НСН) высказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

«Если хлеб не реализовали, то его приходится забирать, а девать его особо некуда. С моей точки зрения, существует определенный риск, что торговля отреагирует предельно просто: через сокращение объемов закупки. Для нее это будет наиболее простое решение», — отметил он.

Тогда уже, по словам Корбута, возникают проблемы у потребителя. «Дальше мы будем обязывать торговлю, сколько ей закупать хлеба у сельхозпроизводителя? Сомневаюсь. Самый лучший механизм – это рынок. Он позволяет решить вопрос грамотно», — считает вице-президент Российского зернового союза.

Ранее 18 апреля стало известно, что Роспотребнадзор согласился с необходимостью внесения в законодательство изменений, устанавливающих запрет на возврат производителю непроданного хлеба и других хлебобулочных изделий с истекшим сроком годности.

20 февраля Российский союз пекарей призвал власти ввести запрет на возврат продавцами хлебопекарной продукции. Потери отрасли из-за возврата ретейлерами нереализованной продукции, по их оценкам, составляют десятки миллиардов рублей.